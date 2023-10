Bradesco: aplicativo fica fora do ar no quinto dia útil do mês e usuários relatam problemas

O aplicativo do Bradesco ficou fora do ar para usuários nesta sexta-feira, 6, gerando reclamações nas redes sociais do banco pela instabilidade coincidir com o quinto dia útil, data em que os trabalhadores costumam receber seus salários.

O Bradesco afirmou, em nota, que o app “apresentou momentos de intermitência” e que os serviços estavam sendo “normalizados”. Segundo a instituição, a causa da falha está sendo apurada internamente. Nesta tarde, por volta das 16 horas, a insttituição afirmou que “os serviços já foram normalizados”.

Nas redes sociais, usuários relataram que o sistema do banco estava indisponível, impossibilitando que os clientes tivessem acesso às contas. Segundo as reclamações, a instabilidade teria começado entre 11h30 e 12h desta sexta-feira.

A principal reclamação era a dificuldade de entrar no aplicativo. Ao tentar acessar a conta com login e senha, aparecia a mensagem “algo deu errado, mas logo será resolvido”, pedindo para o usuário tentar acessar a novamente mais tarde.

Outros usuários não conseguiram fazer transações por meio do pix. Houve relatos também de usuários com dificuldade de usar o internet banking no navegador.

Usuários reclamaram que o aplicativo estaria fora do ar e não conseguiam fazer transações de pix nesta sexta-feira, 6, coincidindo com o dia do pagamento de diversos brasieliros Foto: Hélvio Romero/Estadão)

Reclamações

Nos comentários do Instagram do Bradesco, usuários relataram que falhas no sistema no quinto dia útil são comuns. No Twitter, as reclamações foram as mesmas.