Apple anuncia conta poupança de alto rendimento para usuários do cartão da marca nos Estados Unidos

A Apple anunciou na quinta-feira, 13, uma nova conta poupança de alto rendimento do banco americano Goldman Sachs para o cartão da marca, que permitirá aos usuários dos Estados Unidos depositar automaticamente seus cashbacks diários, um dos benefícios desse cartão, chamado de Daily Cash.

Aqueles que possuem o Apple Card poderão configurar e gerenciar a poupança diretamente na carteira virtual, a Wallet. Depois, todo o cashback diário futuro recebido será automaticamente depositado nela, mas também é possível optar por continuar destinando os valores ao cartão Apple Cash na carteira. Os usuários podem alterar o destino do Daily Cash a qualquer momento.

Os usuários do Apple Card poderão depositando automaticamente o cashback em uma nova conta de poupança de alto rendimento do Goldman Sachs Foto: Business Wire

O comunicado para a imprensa informa que a conta não terá taxas ou requisitos de depósito ou saldo mínimo. Porém, não foi divulgada a taxa de juros que será aplicada no dinheiro investido.

A Apple ainda informou que os usuários poderão depositar valores adicionais em sua conta por meio de uma conta bancária vinculada ou do saldo do Apple Cash. O dinheiro poderá ser movimentado a qualquer momento, sem taxas.

Apple Card

O Apple Card, disponível somente nos Estados Unidos, é o cartão de crédito da Apple em parceria com o Goldman Sachs,.

Os usuários do Apple Card recebem 3% de cashback diário nas compras do Apple Card feitas usando o Apple Pay com a Apple e comerciantes selecionados, como Uber e Uber Eats, Walgreens, Nike, T-Mobile, ExxonMobil, entre outros. Há cashback de 2% quando é utilizado pelo Apple Pay em outros comerciantes, e 1% em todas as compras. Não há limite para a quantidade de cashback diário que os usuários podem receber.