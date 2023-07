Aquecimento global: transporte marítimo terá de realizar cortes históricos de emissões de carbono

LONDRES - A Organização Marítima Internacional (IMO), grupo das Nações Unidas que supervisiona a indústria de transporte marítimo global, concordou na sexta-feira, 7, em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa nas próximas décadas, na tentativa de limitar o aquecimento global futuro.

Organização marítima mundial vota cortes históricos de emissões para conter o aquecimento global Foto: Dyego Tessinari

O acordo histórico, para uma indústria lenta e poluente que tradicionalmente tem resistido a mudanças, inclui um compromisso destacado de reduzir suas emissões a zero líquido “em ou por volta de 2050″. Anteriormente, a IMO se comprometeu a reduzir suas emissões pela metade até 2050.

Mais importante ainda, as nações de transporte marítimo do mundo concordaram também com metas intermediárias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa “em pelo menos 20%, buscando 30%, até 2030″ e “em pelo menos 70%, buscando 80%, até 2040″.

Essas metas mais brandas estão abaixo do que a administração Biden e outras nações com “alta ambição” estavam defendendo. Mas as novas metas anunciadas na sexta-feira sinalizam como até mesmo os setores mais resistentes estão sendo pressionados e incentivados a ajudar o planeta a evitar um aquecimento futuro de 1,5 graus Celsius para evitar um aumento dramático do nível do mar e outros perigos.

O transporte oceânico contribui com cerca de 3% das emissões de gases de efeito estufa da humanidade. Embora esse número possa não parecer muito, se o setor de transporte marítimo fosse um país, seria a Alemanha, e estaria entre os 10 principais poluidores.

Continua após a publicidade

Ambientalistas caracterizaram o acordo de sexta-feira como positivo, mas longe do que era necessário. Whit Sheard, especialista em emissões de transporte marítimo da Ocean Conservancy, um grupo ambiental, disse que a IMO enviou “um forte sinal ao se comprometer historicamente a descarbonizar totalmente o setor de transporte marítimo, mas perdeu uma oportunidade enorme de reduzir as emissões imediatamente”.

Os Estados Unidos e outros países estavam pressionando por cortes mais profundos. “Ceder aos interesses dos combustíveis fósseis no curto prazo deixa muito trabalho para a indústria e os países individuais diante de uma crise climática global”, disse Sheard.

Essencialmente, quase todas as importações em uma casa e garagem americanas modernas chegam de barco - carros, eletrodomésticos, móveis, roupas - e cada vez mais muitos alimentos na cozinha também, como hambúrgueres congelados da Argentina ou bananas verdes da Colômbia. Cerca de 90% do comércio mundial é feito por navios, um movimento incessante de 60 mil embarcações percorrendo suas rotas, transportando 11 bilhões de toneladas de mercadorias por ano.

A indústria de transporte marítimo desempenha um papel desproporcional nas mudanças climáticas. Tradicionalmente, é um setor poluente, pois a maioria dos navios queima um óleo combustível pesado.

O Secretário-Geral da IMO, Kitack Lim, chamou as novas metas de “um desenvolvimento monumental” que “abre um novo capítulo rumo à descarbonização marítima”. Mas ele reconheceu a decepção de que mais não foi feito. “Não é o objetivo final”, disse ele. “Em muitos aspectos, é um ponto de partida para o trabalho que precisa se intensificar ainda mais ao longo dos anos e décadas que temos pela frente.”

John Maggs, presidente da Clean Shipping Coalition, que representa grupos ambientais que defendem reduções maiores nas emissões, disse que “não há desculpa para esse acordo baseado em esperança e orações”. “O nível de ambição acordado está muito aquém do necessário para garantir que o aquecimento global fique abaixo de 1,5 graus Celsius, e a linguagem parece ser vaga e pouco comprometida”, disse ele.

A Organização Marítima Internacional descreveu o acordo como “histórico” e acrescentou que a “intensidade de carbono” dos navios deverá diminuir ao longo do tempo com novas tecnologias. Uma solução que parecia quase ficção científica alguns anos atrás pode se tornar comum em breve, à medida que os navios de carga forem equipados com “velas” montadas em seus convés. Elas não serão velas tradicionais controladas por cordas, mas podem ser pipas gigantes, rotores giratórios ou velas rígidas telescópicas que aproveitam a energia eólica para impulsionar a embarcação.

Continua após a publicidade

Para atingir as metas de 2040 e 2050, a indústria precisará fazer a transição para combustíveis alternativos para o transporte marítimo, como amônia e hidrogênio verde. Os novos combustíveis exigirão investimentos massivos: novos motores, infraestrutura portuária e um suprimento estável de combustíveis. A empresa de transporte marítimo A.P. Moller - Maersk anunciou que está pronta para operar o primeiro navio porta-contêineres habilitado para metanol do mundo./WP Bloomberg