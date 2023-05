Arábia Saudita negocia entrar no Banco dos Brics

A Arábia Saudita negocia entrar no Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), instituição de crédito conhecida como “Banco dos Brics”. O país seria o nono membro da instituição. O banco confirmou a negociação ao Financial Times, dizendo que há um “diálogo qualificado”. Já a Arábia Saudita não respondeu ao pedido de comentário do jornal.

Sede do Novo Banco de Desenvolvimento, em Xangai. Foto: Novo Banco de Desenvolvimento/Twitter

O NBD, criado em 2015 pelos países que formam o Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), tem sede em Xangai e é presidido atualmente por Dilma Rousseff. O objetivo do banco é financiar projetos de desenvolvimento de economias emergentes. Além dos cinco fundadores, também são membros Emirados Árabes Unidos, Egito e Bangladesh.

Segundo o Financial Times, a adesão da Arábia Saudita, maior exportadora de petróleo bruto do mundo, fortaleceria as opções de financiamento do banco, em meio às sanções impostas à Rússia por conta da guerra da Ucrânia. O jornal destaca que o banco se prepara para avaliar suas opções de financiamento e que a Arábia Saudita seria mais um “acionista rico” em meio às preocupações sobre a dependência de recursos da Rússia. A reunião anual do NBD deve ocorrer nos dias 30 e 31 de maio.