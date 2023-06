Nova companhia aérea da Arábia Saudita revela design de aviões; veja fotos

A nova companhia aérea da Arábia Saudita, Riyadh Air, revelou em suas redes sociais o primeiro de dois designs de pintura para sua frota. A empresa pretende começar a operar em 2025.

Riyadh Air explicou que os desenhos no avião simbolizam a harmonia entre a riqueza cultural do país com uma visão mais global e moderna Foto: Riyadh Air/Divulgação

Na publicação, a Riyadh Air explicou que os desenhos simbolizam a harmonia entre a riqueza cultural do país com uma visão mais global e moderna. A cor índigo, por sua vez, procura refletir “a serenidade que nossos passageiros irão vivenciar a bordo dos voos da Riyadh Air”.

A nova companhia aérea foi lançada em março deste ano, por meio de um Fundo de Investimento Público. No mesmo mês, a empresa anunciou um pedido de até 72 aviões Boeing 787-9 Dreamliner, por uma parceria com a The Boeing Company.

A cor índigo procura refletir “a serenidade que nossos passageiros irão vivenciar a bordo dos voos da Riyadh Air” Foto: Riyadh Air/Divulgação

Segundo comunicado de imprensa da Riyadh Air, espera-se que a companhia aérea adicione US$ 20 bilhões ao crescimento do PIB não petrolífero e crie mais de 200 mil empregos diretos e indiretos na Arábia Saudita.

Continua após a publicidade

Um dos objetivos da nova companhia é ajudar a transformar a capital do país, Riad, em uma das principais economias mundiais. A meta é conectar milhões de passageiros a mais de 100 destinos da África, Ásia e Europa até 2030.

A Riyadh Air também tem como objetivo ser uma empresa digital, tecnológica e comprometida com a sustentabilidade. De acordo com a divulgação, a companhia busca operar uma das frotas mais novas e sustentáveis do mundo.

“A Riyadh Air equipará suas aeronaves com recursos avançados e de ponta, com interiores e experiências de cabine inovadoras e de classe mundial, incluindo sistemas de entretenimento em voo digital de última geração e soluções de conectividade”, afirma a empresa em comunicado.