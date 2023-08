Arcabouço fiscal: exceções mantidas na Câmara diminuem qualidade da nova regra, diz Citi

São Paulo - Na avaliação do Banco Citi, a decisão da Câmara dos Deputados de manter de fora do novo arcabouço fiscal o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) “diminuem marginalmente” a qualidade da nova regra fiscal.

As exceções do Fundeb e do FCDF no arcabouço haviam sido incluídas no projeto pelo Senado, e foram mantidas na votação da Câmara, que aconteceu ontem e aprovou a medida que cria a nova regra fiscal, em substituição ao teto de gastos criado no governo de Michel Temer. O novo arcabouço segue agora para sanção do presidente Lula (PT).

“De modo geral, manteve-se o desenho original do Projeto de Lei”, disse o Citi, em relatório. “Olhando para o futuro, a aprovação do novo quadro fiscal lança as bases para a aprovação da Lei Orçamentária de 2024, que deve ocorrer nas próximas semanas.”

Dificuldade com o ajuste fiscal

O economista Tiago Sbardelotto, da XP, por sua vez, avaliou que, mesmo considerando que a versão final do arcabouço aprovada pela Câmara é um avanço em relação ao desenho inicial feito pelo governo, é “pouco provável” que o ajuste fiscal se dê pela via da nova regra de gastos.

Isso por conta de questões como o baixo crescimento potencial do Brasil, a resistência política à elevação de tributos e a incerteza inerente às medidas de aumento de arrecadação. “Assim, avaliamos que o governo precisará avançar também na agenda de controle de despesas para completar o ajuste fiscal”, disse Sbardelotto, em relatório. “Permanecemos com uma visão menos otimista em relação à capacidade da regra em realizar o ajuste fiscal necessário para estabilizar a dívida pública.”

Fundeb ficou de fora do limite de gastos do novo arcabouço fiscal Foto: Wilton Junior/Estadão

Considerando os quatro pontos em debate pela Câmara, que haviam sido modificados pelo Senado, Sbardelotto pontuou que dois trouxeram mudanças positivas e outros dois, levemente negativas.

Do lado positivo, o economista citou a rejeição da Câmara à retirada dos gastos com Ciência, Tecnologia e Inovação do limite de despesas e também a rejeição à possibilidade de que o governo incluísse no orçamento programações de despesas primárias, condicionadas à aprovação de crédito adicional pelo Congresso Nacional.

Pelo lado negativo, Sbardelotto citou, assim como o Citi, as manutenções do Fundeb e do Fundo Constitucional do Distrito Federal fora do limite de despesas. “Ao fim, entendemos que a versão do arcabouço fiscal aprovada no Congresso representou um avanço em relação à proposta inicial do governo”, disse.