Arcabouço fiscal será entregue ainda nesta terça por Lula, diz Padilha

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta manhã, em entrevista à rádio CBN, que o texto do novo marco fiscal será entregue pessoalmente nesta terça-feira, 18, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em evento que reunirá governadores, prefeitos e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados. O tema do evento é a segurança nas escolas do País, diante dos ataques ocorridos nas últimas semanas.

Lula e Haddad são os responsáveis por 'encabeçar' o arcabouço fiscal. Foto: Wilton Junior/Estadão

“Vamos aproveitar um evento importante, uma reunião que o presidente Lula convidou governadores, prefeitos e os presidentes das Casas (Câmara e Senado) para debatermos a importância da cultura de paz nas escolas”, afirmou Padilha.

O ministro enfatizou que “a aprovação do marco fiscal é importante para uma trajetória decrescente dos juros”, e disse que a previsão de votação da nova regra é de 15 dias.

“O tema ultrapassa a fronteira base-oposição”, afirmou. “Estou vendo um ambiente muito positivo dentro do Congresso, tenho dialogado muito com a oposição e sinto abertura”, relatou Padilha, sobre a votação da matéria no Congresso. Ele destacou, ainda, que o relator da matéria não está definido.