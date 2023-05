Arcabouço: técnicos da câmara explicam critérios utilizados para inclusão de despesas na regra

Em meio às críticas sobre a inclusão de algumas despesas no limite de gastos da nova regra fiscal, como Fundeb e piso da enfermagem, a Consultoria de Orçamento e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados divulgaram uma nota, a pedido do relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA), para explicar os critérios adotados na elaboração do substitutivo apresentado pelo parlamentar.

Os técnicos avaliam que a regra fiscal exige que todas as despesas com impacto primário estejam submetidas ao limite de crescimento das despesas primárias. “O fato de uma despesa ser obrigatória não justifica, do ponto de vista do equilíbrio fiscal, sua exclusão do teto. As despesas primárias obrigatórias, assim como as discricionárias, comprometem os resultados fiscais e geram endividamento”, diz o documento.

Consultoria de Orçamento e a Consultoria Legislativa da Câmara dos Deputados divulgaram uma nota, a pedido do relator do novo arcabouço fiscal, Cláudio Cajado (PP-BA), para explicar os critérios adotados na elaboração do substitutivo apresentado pelo parlamentar Foto: Divulgação/Agência Câmara

Os técnicos também afirmam que o mérito ou a relevância de uma despesa não é critério de exclusão do limite. “Tanto é assim que todas as despesas com saúde e educação, por exemplo, obrigatórias ou discricionárias, encontram-se submetidas ao teto”, afirma, ao defenderem critérios técnicos para exclusão de determinadas despesas como forma de evitar assimetrias e abertura de precedentes para que outros gastos fiquem de fora da regra.

Em nota divulgada, eles também garantem que a inclusão de uma despesa obrigatória na regra não altera o seu método de correção. “O atual método de correção das despesas obrigatórias da União encontra-se definido na Constituição ou em leis específicas. A regra que limita o crescimento das despesas primárias não altera a legislação vigente”, diz.

A nota elenca quatro critérios técnicos utilizados para justificar as exceções à regra mantidas pelo relator: despesas que decorrem de repartição de receitas que pertencem a outros entes; despesas neutras do ponto de vista fiscal; despesas imprevisíveis, urgentes e relevantes, abertas por crédito extraordinário; e despesas sazonais da Justiça Eleitoral.

Continua após a publicidade

“Com relação à complementação da União ao Fundeb e ao piso da enfermagem, tais despesas, ainda que de natureza obrigatória e relevantes, além de previstas na Constituição, integram o orçamento da União e tem impacto primário como qualquer outra, tanto que seu crescimento contribuiu para resultados fiscais desfavoráveis”, afirma, ao justificarem a inclusão dessas despesas no limite de gastos, diferentemente do que havia sido proposto pelo governo federal.

Em relação às despesas com Fundeb, o texto diz que, ainda que meritórias e de natureza obrigatória, não foram excluídas do limite. “Isso porque não derivam de repartição de receita, nem são imprevisíveis, e também não se enquadram como despesas neutras do ponto de vista fiscal”, avalia.

Contudo, como mostrou o Estadão/Broadcast, o substitutivo incluiu um dispositivo que estabelece que o crescimento dos valores do Fundeb seja somado ao limite de gastos. O texto diz que o teto “acompanhará” o crescimento das despesas do Fundeb - ou seja, quando o fundo cresce, o teto sobe na mesma medida para compensar. Isso significa que essa despesa não irá “disputar” espaço com outras no Orçamento.

A regra que rege o Fundeb, conforme definido pela PEC de 2020, já prevê uma “escada” nas despesas com fundo até 2026, ampliando gradualmente os recursos para educação. Cada degrau, conforme estabelecido pelo projeto de lei complementar do arcabouço, vai ser acrescido ao limite de gastos do Executivo durante este período. Com isso, a participação da União no fundo sobe, de 2020 a 2026, de 10% para 23%.

A partir de 2026, no entanto, os gastos com Fundeb passam a se comportar como as demais despesas obrigatórias e não serão compensados com a ampliação do limite de gastos. Na prática, os gastos com o fundo passam a comprimir o espaço das demais despesas discricionárias (não obrigatórias).

Já em relação ao piso da enfermagem, o texto justifica que este tipo de despesa deve estar submetido à regra, assim como os gastos com saúde e servidores da União. “Excluir as despesas com o piso de enfermagem do teto cria uma assimetria entre os servidores dos demais entes com as despesas destinadas aos servidores da União. Estas, além de estarem incluídas no teto, sujeitam-se aos eventuais gatilhos em caso de descumprimento da meta”, diz.

A consultoria também defendeu a inclusão das despesas com o Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), abastecido pela União para custear a segurança pública e outras políticas do Distrito Federal. “As despesas do FCDF não se enquadram como repartição de receita da União, diferentemente das transferências constitucionais excluídas do teto”, diz. A exclusão de despesas que decorrem de repartição de receitas de Estados e municípios alcança apenas as transferências de recursos que pertencem a outros entes.

Continua após a publicidade

Os técnicos também avaliam que despesas com aumento de capital de empresas estatais não financeiras e não dependentes devem estar incluídas na regra por se tratarem de gastos primários como qualquer outro.“Portanto, tem impacto primário, e devem ser incluídas no orçamento e nas regras fiscais”.

O relatório de Cajado foi apresentado na última segunda-feira, 15, após reunião com líderes da Câmara e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A urgência do texto foi aprovada no dia seguinte em plenário da Casa, com ampla maioria (367 a 102 votos). A expectativa é de que o mérito da matéria seja votado na semana que vem, entre terça, 23, e quarta-feira, 24.

Desde que apresentou o texto, parlamentares têm feito sugestões de alterações ao relator. A bancada do PT, por exemplo, fez queixas à retirada do piso da enfermagem e do Fundeb ao limite de despesas. Cajado já antecipou, no entanto, que eventual aceitação de mudanças à matéria deverá ser definida em posição coletiva da Câmara. Ele também já disse que, por ele, não mexeria no texto.

Veja o que ficou de fora da regra de controle de gastos