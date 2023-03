Arezzo compra empresa de calçados femininos de luxo na Itália

A Arezzo informou que sua subsidiária ARZZ Itália firmou acordo com a Baltimora Studio e seus sócios fundadores para aquisição de participação na empresa italiana de calçados femininos de luxo Paris Texas por 25 milhões de euros.

Essa é a primeira aquisição da Arezzo fora do Brasil e representa, segundo a empresa, um passo importante na estratégia de desenvolvimento de sua plataforma global de calçados de luxo, ao lado da marca Alexandre Birman.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a Arezzo detalha que o acordo prevê o aumento de capital da Paris Texas, mediante a subscrição e integralização pela ARZZ Itália, em dinheiro e à vista, de novas quotas representativas de 26% do capital social da Paris Texas, no valor total de € 10 milhões, equivalente, nesta data, a aproximadamente R$ 54,5 milhões.

Também está prevista a aquisição, pela ARZZ Itália de quotas de titularidade da Baltimora representativas de 39% do capital social da Paris Texas, pelo valor total, a ser pago em dinheiro e à vista, de € 15 milhões, equivalente, nesta data, a aproximadamente R$ 81,6 milhões.

Com a implementação da Operação, a ARZZ Itália passará a deter 65% do capital social total da Paris Texas e a ser sua controladora. Os Fundadores Baltimora, Massimo Baltimora e Annamaria Brivio, permanecerão como diretores executivos da Paris Texas até, pelo menos, o encerramento do exercício social de 2027.

Loja da Arezzo; subsidiária ARZZ Itália firmou acordo para aquisição de participação na empresa italiana de calçados femininos de luxo Paris Texas. Foto: Hélvio Romero/Estadão

O acordo prevê que a tanto a ARZZ Itália como a Baltimora poderão exercer determinadas opções de compra ou venda mutuamente outorgadas, de forma que, se e quando exercidas as opções, a ARZZ Itália passará a deter até 100% do capital social da Paris Texas. Serão aplicáveis às operações de compra e venda objeto das opções que venham a ser efetivamente exercidas as mesmas condições de valuation em múltiplos às aplicadas à aquisição pela ARZZ Itália dos 65% de participação iniciais, podendo ser aplicado porcentual de desconto.

O fechamento da Operação não está condicionado à verificação de quaisquer condições precedentes e será formalizado tão logo finalizados os trâmites aplicáveis de acordo com a legislação italiana.

O escritório Stocche Forbes Advogados atuou como assessor jurídico no Brasil e BofA Securities Inc. e Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. atuaram como assessores financeiros da ARZZ Itália na Operação.