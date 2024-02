Arezzo e Soma: aumento da competição no setor de moda está por trás de fusão bilionária

Desde que rumores sobre a retomada das negociações para a combinação de negócios começaram a vir a público, a alta nas ações da Arezzo e do Grupo Soma superou os 12%. Um dos motivos seriam as sinergias nos negócios cruzados entre as duas empresas, bem como ganhos em produção, negociação com fornecedores e gestão.

“O cenário de aumento de competição induz organizações a se integrarem para se tornarem mais competitivas, seja na racionalização de custos e estruturas, seja na ampliação de suas competências complementares - e esse seria um dos determinantes mais estratégicos para essa fusão”, diz Marcos Gouvêa De Souza, sócio da consultoria especializada em varejo GS & MD. “De forma mais objetiva, o setor de moda e vestuário no Brasil está muito mais competitivo e desafiador pois, além dos fatores naturais de aumento da concorrência e desafios pela ampliação da oferta de novas marcas, categorias, canais e players, incluindo a própria indústria operando varejo, temos também as plataformas de e-commerce globais, com isenção de impostos de importação, em flagrante desigualdade competitiva com marcas e negócios formais estabelecidos no País.”

Para ele, as duas organizações foram e são visionárias na sua maneira de operar no mercado interno e também externo e essa “fusão poderá torná-las ainda mais relevantes no mercado interno e estimular uma presença mais forte no mercado externo, onde também existem competências complementares a serem potencializadas”.