Argentina: Inflação deve superar 100% em 2022, dizem analistas

O Banco Central da República Argentina (BCRA) publicou, na quinta-feira, 6, a pesquisa mensal de expectativas do mercado. Os economistas ouvidos esperam que a inflação no país fique em 100,3% ao fim deste ano, uma alta de 5,3 pontos porcentuais ante a expectativa do mês anterior.

Para 2023, a expectativa média de todos os analistas ouvidos avançou a 90,5%, 6,4 pontos porcentuais acima do levantamento do mês anterior. Para 2024, é de 66,8% (alta de 3,7 pontos porcentuais).

Além disso, os analistas esperam que o Produto Interno Bruto (PIB) argentino cresça 4,1% neste ano, alta de 0,5 ponto porcentual ante o mês anterior.