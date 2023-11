O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, disse na terça-feira, 21, que espera que a Argentina trabalhe para reverter a situação econômica no país neste novo governo. O libertário Javier Milei venceu as eleições presidenciais no último fim de semana.

Em entrevista à Bloomberg Television, Campos Neto disse que a Argentina é um claro exemplo da perda de estima da autonomia do banco central: “Por algum tempo, o país não foi capaz de atingir as metas fiscais. Houve muitas mudanças nas metas monetárias e nas metas fiscais a ponto de perder credibilidade, o que gera uma espiral que, no final, acabou causando uma inflação muito mais alta”.

Roberto Campos Neto disse que espera que a Argentina trabalhe para reverter a situação econômica no país neste novo governo Foto: Brendan McDermid/Reuters

O presidente do BC do Brasil afirmou que espera por esforços que resultem em uma virada na economia argentina a partir de agora: “Só podemos esperar que, com o novo governo, a Argentina seja capaz de reverter essa situação”, disse.

Campo Neto concluiu essa parte da entrevista dizendo que a melhora econômica do país vizinho também impacta o Brasil: “É muito importante para o Brasil que a Argentina trabalhe rumo a um equilíbrio, pois é um parceiro comercial muito importante para o Brasil. Então, estamos torcendo pelo melhor na Argentina”.