Entrevista com Arminio Fraga Ex-presidente do Banco Central e sócio-fundador da Gávea Investimentos

É na economia que o nome de Arminio Fraga sempre vem à tona, mas, com tanta incerteza por todos os lados do planeta, a macropolítica não sai do seu radar. Hoje no comando da Gávea Investimentos, o ex-presidente do BC (no governo FHC, entre 1999 e 2003) também preside o conselho da B3 e o Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (Ieps). Na bagagem, além da PUC-Rio ele já deu aulas na Universidade de Columbia e na Wharton School, americanas.

Nesta conversa com o Estadão, Arminio examina a política mundial e percebe “democracias derretendo aos poucos, guerras acontecendo em palcos diferentes” – e agora Putin reeleito com 80% dos votos. Problemas à vista? “Não vejo uma grande guerra, mas um mundo muito tenso”, resume. E quanto ao Brasil? “O investimento público colapsou. Economia que não investe não cresce. E, num mundo fiscal bagunçado, quem se ferra sempre são os pobres.” A seguir, os principais trechos da conversa.

Com incertezas por todo lado, como você avalia o cenário global hoje?

Há 15 anos, provavelmente estaríamos falando de desequilíbrios globais, o superávit de conta corrente da China, coisas assim. Mas agora vemos grandes eventos acontecendo fora do mundo básico da economia. Guerras na Ucrânia e em Gaza, mudança política importante na China com a grande guinada do Xi Jinping, pandemia. Na economia do planeta, um quadro complicado que terá repercussões, mas de baixa previsibilidade.

Podemos chegar a uma nova guerra mundial ou algo perto disso?

Estamos em um mundo em que as democracias vão derretendo aos poucos, guerras vão acontecendo em palcos diferentes. Pode ser uma guerra biológica, uma ciberguerra etc. Digamos que sejam guerras de guerrilhas do século 21. A Rússia tem um arsenal muito poderoso. Agora, os incentivos não são para uma destruição total. O grande medo é de que algum disparo leve alguém a apertar sem querer algum botão.