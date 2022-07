Arrecadação do governo federal bate recorde em junho e soma R$ 181 bilhões

BRASÍLIA - A arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 181 bilhões em junho. O resultado representa um aumento real (descontada a inflação) de 18% na comparação com o mesmo mês de 2021. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para meses de junho desde o início da série histórica, iniciada em 1995.

O resultado superou a maioria das estimativas na pesquisa Estadão/Broadcast, de R$ 175,106 bilhões, cujo piso era de R$ 145 bilhões e o teto mostrava R$ 182,300 bilhões.

Em relação a maio deste ano, houve aumento de 8,77% no recolhimento de impostos.

No primeiro semestre, a arrecadação federal somou R$ 1,089 trilhão, o maior volume para o período desde o início da série histórica. O montante representa um avanço real de 11% na comparação com os primeiros seis meses do ano passado.

De acordo com a Receita, o recorde na arrecadação de junho foi puxado pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas e pela Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, que totalizaram uma arrecadação de R$ 34,3 bilhões, com crescimento real de 37,5% e pelo Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) - Rendimentos de Capital (investimentos), que teve arrecadação de R$ 15,2 bilhões, alta real de 97,4%, resultado influenciado pela arrecadação do chamado “comecotas” para os fundos de renda fixa.

Prédio da Receita Federal; arrecadação de impostos e contribuições federais somou R$ 181 bilhões em junho. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Também contribuíram positivamente a receita previdenciária, que teve arrecadação de R$ 44,5 bilhões, com acréscimo real de 10,8% e os tributos federais PIS/Pasep e Cofins, que apresentaram, juntos, uma arrecadação de R$ 34,2 bilhões, representando alta real de 11,8%. / COM BROADCAST