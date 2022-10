A inspiração do empreendedorismo

Continua após a publicidade

Por vocação, para a realização de sonhos pessoais ou por necessidade de se reinventar, o empreendedorismo se instalou no Brasil. Além de propósito de vida e objeto de desejo profissional, a atividade de desenvolver seu próprio negócio se torna um reconhecido fator de geração de riquezas, na medida em que cria empregos, impostos e lucros.

Os indicadores demonstram a sua importância. A maioria das iniciativas se enquadra em serviços, o setor que tem a maior participação no PIB. Há dez anos, 50% das novas empresas eram direcionadas para o setor de serviços. Atualmente, essa proporção supera os 70%. Segundo o IBGE, no ano passado, o setor de serviços teve expansão de 4,7%, e, no primeiro semestre de 2022, o ritmo se mantém, com alta de 2,3%. Confirma-se como um dos setores dinâmicos da economia.

Mais além, o empreendedorismo cria a condição de bem-estar e autoestima pela realização de um projeto inovador ou ideia inspiradora. É um fator permanente de renovação, pois transmite criatividade, abre mercados, estabelece métodos de produção ou de organização.

Em 2021, segundo pesquisa do Global Entrepreneurship Monitor, em parceria com o Sebrae, o País exibia 14 milhões de empreendedores estabelecidos. São assim considerados aqueles que comandam negócios com mais de três anos de atividade contínua. Antes da pandemia, nada menos que 38,7% da população adulta estava ocupada como empreendedora. No ano passado, essa proporção caiu para 30,4%, mas, mesmo assim, o Brasil ocupa a sétima posição em número de empreendedores.

No Brasil, 5 de outubro é o Dia do Empreendedor, em homenagem à aprovação do Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, de 1999. Nos Estados Unidos, o empreendedorismo é regulado por legislação federal desde 1953, por meio do ‘Small Business Act’. Trata-se de um conjunto de leis que promove treinamento, qualificação e financiamentos especiais. Atualmente, mais de 95% de cerca de 30 milhões de companhias privadas dos EUA pertencem a empreendedores individuais.

A força do empreendedorismo no Brasil pode ser medida pela frequência com que surgem, do nada, empresários bem-sucedidos. São brasileiros que construíram seu caminho a partir de ideias, sonhos e inspiração. Representam exemplos de empreendedores que, com trabalho e perseverança, acumulam vitórias espetaculares. A ambição, a coragem e o talento para crescer e desafiar limites são as características que impulsionam o empreendedorismo brasileiro. Tornam-se, assim, símbolos da energia e do potencial de crescimento da nossa nação