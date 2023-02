Intraempreendedorismo desperta na equipe liberdade para buscar novidades; leia artigo

Já é comum dizer que a pandemia trouxe muitas lições, antecipou movimentos no ambiente corporativo e despertou a necessidade de inovar a cada dia. Quando é que imaginávamos ter a possibilidade de executar nossas atividades de qualquer lugar, a qualquer momento, apoiados pela tecnologia?

Nesse cenário, destaca-se um tema muito relevante impulsionado pelas mudanças, sobretudo de atitude, impostas no universo corporativo: o intraempreendedorismo.

Quando uma empresa oferece ao colaborador um ambiente de trabalho em que possa atuar também como dono do negócio, semeando novas ideias e auxiliando na transformação, inovando e buscando novas oportunidades e opções para que tudo funcione melhor, pode-se dizer que essa empresa pratica e estimula o intraempreendedorismo.

O termo é uma versão em português de intrapreneur, que significa empreendedor interno, ou seja, que promove empreendedorismo dentro de uma organização já estabelecida. O intraempreendedorismo desperta no colaborador a liberdade para buscar novidades para a empresa, com foco na melhoria da sua área de atuação, sem medo de gerar ideias e compartilhá-las com seus superiores.

Mas, para que o intraempreendedorismo seja bem-sucedido, não basta a empresa estar disposta a oferecer as condições necessárias aos colaboradores. Esses também precisam demonstrar características importantes que definem o perfil do intraempreendedor: paixão pelo que faz, conhecimento de mercado, criatividade, ousadia, descoberta de novas oportunidades, persistência, dedicação, autoconfiança e proatividade.

Todo esse ambiente é fundamental para o surgimento do intraempreendedorismo, e na BB Seguridade levamos esse tema muito a sério. No último ano, implementamos várias estratégias trazidas no dia a dia por nossos colaboradores, como, por exemplo: criamos o “nível de proteção” de nossos clientes, “gameficamos” o relacionamento através do projeto “Jogo pra Vida”, o qual foi o embrião do nosso programa de relacionamento lançado recentemente. Essas e outras ações nos permitiram aumentar o NPS, reduzir substancialmente o número de reclamações e, consequentemente, reduzir o churn de clientes.

Quantos intraempreendedores há em nossas empresas? Sabemos identificá-los e estimulá-los, despertando o melhor de cada um? Os colaboradores consideram possuir as características inerentes a um intraempreendedor? Se você tem as condições necessárias para realizar o intraempreendedorismo na sua plenitude, não importa de qual lado da mesa você esteja, aproveite essa oportunidade e voe alto!/Ulisses Assis é presidente da BB Seguridade