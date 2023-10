Petrobras: assembleia para mudar estatuto deve acontecer até o início de dezembro, diz diretor

RIO - O diretor de governança e conformidade da Petrobras, Mario Spinelli, disse ao Estadão/Broadcast que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) que pode modificar o estatuto da empresa deve acontecer entre o fim de novembro e início de dezembro.

Spinelli garantiu que a companhia vai continuar seguindo a Lei das Estatais e que não haverá redução de exigências para a contratação de administradores.

Leia também

“A alteração vai trazer o estatuto para a atualização, qualquer que seja a decisão do Judiciário (sobre a Lei das Estatais)”, disse o diretor referindo-se à discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) sobre exigências legais para nomeação de administradores.

Em março deste ano, o então ministro do Supremo, Ricardo Lewandowski, suspendeu trechos da lei aprovada em 2016. O alvo da decisão liminar do ministro foram incisos do artigo 17 da lei, que restringe indicações de conselheiros e diretores que sejam titulares de certos cargos públicos ou que tenham atuado, nos três anos anteriores, na estrutura decisória de partido político ou na organização e na realização de campanha eleitoral.

Ações da Petrobras caíram após informação de que estatal pode ter alterações relativas à lei das estatais Foto: Paulo Vitor / Agência Estado

A decisão, a ser referendada ou não pela corte, foi tomada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) proposta pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB).

Spinelli especificou que as alterações propostas pela diretoria e aprovadas pelo conselho de administração dizem exatamente sobre os incisos do artigo 17 da lei, que são reproduzidos no estatuto da companhia. “O estatuto vai continuar seguindo o artigo 17 da Lei, mas sem detalhar os incisos”, afirmou.

Continua após a publicidade

Sem querer comentar outras propostas divulgadas pela Petrobras nesta segunda-feira, 23, como a criação de uma reserva de capital para eventual retenção de dividendos extraordinários, Spinelli limitou-se a afirmar que a regra de pagamento de proventos na ordem de 45% do fluxo de caixa livre está mantida.