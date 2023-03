Ausência de Lula adia venda de 20 aviões da Embraer para a China

ENVIADO ESPECIAL A PEQUIM - A Embraer negocia a venda de cerca de 20 aviões modelo E195-E2, jatos de médio porte, na China. A negociação está avançada, mas não foi concluída ainda e depende de aval do governo chinês. Havia a expectativa de integrantes da empresa e da comitiva governamental que o negócio fosse fechado durante a visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Pequim. Como ela foi postergada, a venda também ficou para depois.

Jato E195-E2 da Embraer em produção em São José dos Campos Foto: Nelson Almeida/AFP

Em paralelo, a fabricante brasileira iniciou tratativas para ampliar a presença na China, até com a montagem final de aviões no país. A companhia quer como contrapartida que o governo chinês abra efetivamente o mercado interno à empresa.

­Segundo integrantes do governo, o valor de cada unidade seria da ordem de U$ 60 milhões. A empresa não se pronunciou sobre o preço de cada avião envolvido na venda. O valor do contrato da Embraer para venda do lote de 20 jatos E195-E2 poderia ser de U$ 1,2 bilhão.

Segundo diplomatas com conhecimento do negócio, o contrato já estaria fechado com as companhias aéreas chinesas que vão operar as aeronaves, mas depende de autorizações governamentais. A exportação e a importação de aeronaves são controladas e, por isso, é necessário um alinhamento das autoridades públicas dos dois países, segundo a direção da empresa.

O CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, afirmou que a negociação está avançada, mas não confirmada. “Essa visita do presidente seria importante para a gente ter um marco para avançar mais nesse processo”, afirmou Neto.

Ele disse que a pandemia da covid-19, que impactou todo o setor aéreo internacional, dificultou as conversas e que a negociação vem desde o ano passado. Mas não quis responder se a relação conturbada do governo Jair Bolsonaro com a China atrapalhou o avanço.

A Embraer diz que os jatos da segunda família tem ruído reduzido em 30% e uma economia de 25% de combustível, sendo mais eficientes para as companhias aéreas e com menos emissão de carbono. A empresa já tem cerca de 80 jatos da primeira geração, o E1, dentro da China, que conectam 150 cidades. Já o 195-E2 se encaixa, conforme o executivo, ­atuar na malha aérea de cidades de médio porte a hubs regionais chineses, além de rotas internacionais a países do entorno.

“Iniciamos conversas com o governo chinês e alguns parceiros locais para construir uma parceria mais ampla no setor aeronáutico”, disse Gomes Neto. “Não sabemos ainda o formato dessa parceria, mas temos um leque de opções para explorar, como a montagem final de aeronaves na China, conversão de aeronaves antigas de passageiros para carga, a cadeia de suprimentos, serviços de manutenção e desenvolvimento de combustíveis sustentáveis. Todo esse investimento tem que fazer sentido economicamente e tem que vir acompanhado com o efetivo acesso ao mercado chinês, para que a gente possa no futuro ter mais aeronaves brasileiras operando no país.”

A parceria não envolve necessariamente, segundo ele, reabrir a antiga fábrica da empresa na China, em Harbin, uma parceria com a chinesa Avic. A Embraer não tem ainda um local estipulado para montar também seu centro de serviços, para possível conversão das aeronaves.

“A Embraer tem intenção de trazer de volta uma base aqui na China”, disse Jorge Viana, presidente da Apex Brasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), que se reuniu com a fabricante e tratou da conversão de aeronaves antigas para transporte de carga.

“A maioria dos acordos o pessoal prefere na presença dos presidentes”, afirmou Viana. “O governo brasileiro deve ser o grande parceiro da Embraer, em vez de querer vendê-la.”

O adiamento da viagem também atrasou a conclusão das negociações para a aquisição da fábrica da Ford em Camaçari pela chinesa BYD. Há ainda pendências no negócio, segundo Viana.

