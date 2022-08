Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago nesta terça-feira; veja o calendário de agosto

O Auxílio Brasil de R$ 600 começa a ser pago nesta terça-feira, 9, para as famílias cadastradas no programa. O aumento do valor, antes de R$ 400, começa a valer a partir deste mês, após ser definido com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Kamikaze, que ampliou benefícios sociais durante o ano eleitoral, com validade até dezembro. O pagamento do Auxílio Gás, que pode ser acumulado com outros benefícios, incluindo o próprio Auxílio Brasil, também terá início nesta terça-feira.

Com a inclusão de mais de 2,2 milhões de novas famílias no programa, 20,2 milhões de beneficiários em condição de vulnerabilidade social irão receber o Auxílio Brasil neste mês. O estado com maior número de novos beneficiários é o Rio de Janeiro: 336 mil inclusões. Na sequência, aparecem São Paulo (290 mil), Bahia (235 mil), Pernambuco (180 mil), Pará (141 mil), Minas Gerais (138 mil) e Ceará (122 mil).

“O investimento total do Ministério da Cidadania para o pagamento do Auxílio Brasil, em agosto de 2022, é superior a R$ 12,1 bilhões. O valor médio é de R$ 607,88″, informou a pasta. Além do benefício principal, há outros complementares pagos de acordo com os perfis das famílias, como o Auxílio Esporte Escolar, a Bolsa de Iniciação Científica Júnior e o Auxílio Inclusão Produtiva Rural.

Auxílio Brasil passará a ser de R$ 600 em agosto; novo valor só vale até dezembro. Foto: Fábio Motta/Estadão

Calendário de agosto do Auxílio Brasil

O calendário do Auxílio Brasil foi antecipado para começar nesta terça-feira. Os pagamentos seguirão até o dia 22, quando o último grupo do mês de agosto irá receber o benefício. Veja abaixo o calendário de agosto do Auxílio Brasil.

Final do NIS / Data de pagamento

1: 9 de agosto

2: 10 de agosto

3: 11 de agosto

4: 12 de agosto

5: 15 de agosto

6: 16 de agosto

7: 17 de agosto

8: 18 de agosto

9: 19 de agosto

0: 22 de agosto

Como consultar os valores?

A consulta de valores pode ser feita pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem ou ligando para o atendimento da Caixa pelo telefone 111, se identificando pelo número do CPF ou Número de Identificação Social (NIS). Em caso de dúvidas o beneficiário deverá entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Como é feito o pagamento?

O pagamento é realizado mensalmente pela Caixa e pode ser realizado pela poupança social (Caixa Tem), pela poupança Caixa Fácil ou pelo saque com o cartão do Auxílio Brasil, que é enviado para o endereço informado no Cadastro Único e deve ser utilizado para o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em lotéricas. / COM INFORMAÇÕES DA AGÊNCIA BRASIL