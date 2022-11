Auxílio Brasil: Confira calendário de pagamentos para dezembro

Publicidade

Os beneficiários devem receber o Auxílio Brasil de dezembro entre os dias 12 e 23 deste mês, conforme cronograma previsto pelo governo federal e pela Caixa Econômica Federal.

Assim como nos outros meses, os pagamentos do Auxílio Brasil de dezembro seguem a ordem do número final do NIS (Número de Identificação Social), e começam no dia 12, para aqueles com o número final do NIS 1, e terminam no dia 23, para quem tem NIS final 0. A parcela continua sendo de R$ 600.

Embora o pagamento do pagamento de outubro tenha sido antecipado, o governo não anunciou mudanças em relação ao calendário de dezembro.

Confira calendário completo do Auxílio Brasil para o último mês do ano

Final NIS 1: 12/12

Final NIS 2: 13/12

Final NIS 3: 14/12

Final NIS 4: 15/12

Final NIS 5: 16/12

Final NIS 6: 19/12

Final NIS 7: 20/12

Final NIS 8: 21/12

Final NIS 9: 22/12

Final NIS 0: 23/12

Para 2023, o futuro do auxílio está nas mãos do novo governo, após o pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidente. Veja o que se sabe até agora sobre a continuação do benefício em 2023.