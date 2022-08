Quando começa a ser paga próxima parcela do Auxílio Brasil? Veja calendário anunciado para setembro

O governo concluiu o pagamento da parcela de agosto do Auxílio Brasil no último dia 22. Foi em agosto que começou a valer a parcela de R$ 600 do benefício, após ser definido o aumento com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Kamikaze, que ampliou benefícios sociais durante o ano eleitoral. O valor de R$ 600 vale apenas até dezembro e, em janeiro, é previsto que a parcela volte a ser de R$ 400.

O Auxílio Brasil é tradicionalmente pago nos últimos dez dias úteis do mês, mas o calendário de agosto foi antecipado, indo do dia 9 até o dia 22. Para setembro, a previsão é que o calendário de pagamentos comece no dia 19, caso não haja antecipação. A ordem de pagamentos considera o número final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários. Veja abaixo o calendário do Auxílio Brasil previsto para setembro.

Calendário do Auxílio Brasil anunciado para setembro

Final do NIS / Data de pagamento

1: 19 de setembro

2: 20 de setembro

3: 21 de setembro

4: 22 de setembro

5: 23 de setembro

6: 26 de setembro

7: 27 de setembro

8: 28 de setembro

9: 29 de setembro

0: 30 de setembro

Como consultar os valores?

A consulta de valores pode ser feita pelo aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem ou ligando para o atendimento da Caixa pelo telefone 111, se identificando pelo número do CPF ou Número de Identificação Social (NIS). Em caso de dúvidas, o beneficiário deverá entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Em agosto, parcela do Auxílio Brasil passou a ser de R$ 600; valor vale apenas até dezembro e, em janeiro, é previsto que a parcela volte a ser de R$ 400. Foto: Fábio Motta/Estadão

Como é feito o pagamento?

O pagamento é realizado mensalmente pela Caixa e pode ser realizado pela poupança social (Caixa Tem), pela poupança Caixa Fácil ou pelo saque com o cartão do Auxílio Brasil, que é enviado para o endereço informado no Cadastro Único e deve ser utilizado para o saque nos terminais de autoatendimento da Caixa ou em lotéricas.

Benefícios básicos

O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga emprego ou tenha filho que se destaque em competições esportivas, científicas ou acadêmicas.

Podem receber os benefícios extras as famílias com renda per capita de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e até R$ 200, em condição de pobreza. / COM AGÊNCIA BRASIL