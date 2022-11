Publicidade

O pagamento do décimo terceiro do Auxílio Brasil foi realizado em 2019, mas a medida não se repetiu desde então, nem está na programação do governo para este ano.

Em outubro, o então candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro, prometeu o décimo terceiro do Auxílio Brasil a mulheres em 2023 caso fosse reeleito, mas não indicou pagamento adicional para este ano.

Por enquanto, o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil de dezembro começa no dia 12 e termina no dia 23, seguindo a ordem do dígito final do Número de Integração Social (NIS), mas há possibilidade de antecipação. Confira nesta matéria o calendário divulgado até o momento.

