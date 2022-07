Auxílio Brasil: Governo antecipa pagamento de agosto para dia 9; veja calendário

BRASÍLIA - O Ministério da Cidadania antecipou o calendário de pagamento dos benefícios do Auxílio Brasil referente ao mês de agosto. De acordo com instrução normativa publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 25, as parcelas serão pagas a partir do dia 9 do mês, a depender do Número de Identificação Social (NIS) do beneficiário.

Antes da mudança, os pagamentos seriam feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês (dia 18). O calendário do restante do ano não foi alterado.

Continua após a publicidade

Continua após a publicidade

Os beneficiários do Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família, recebem em média R$ 400 mensais. Depois da aprovação da chamada “PEC Kamikaze”, o valor passará a ser de R$ 600 mensais, mas a parcela turbinada só será desembolsada pelo governo de Jair Bolsonaro de agosto a dezembro deste ano eleitoral.

Valor do Auxílio Brasil passará a ser de R$ 600 mensais até dezembro; governo antecipou calendário de pagamento. Foto: Marcos Santos/USP Imagens

Na sexta-feira, o governo publicou medida provisória com crédito extraordinário (fora da regra do teto de gastos, que atrela o crescimento das despesas à inflação) para bancar os pagamentos.

Final do NIS / Data de pagamento

1: 9/8

2: 10/8

3: 11/8

4: 12/8

5: 15/8

6: 16/8

7: 17/8

8: 18/8

9: 19/8

0: 22/8