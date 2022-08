Auxílio Brasil de agosto começa a ser pago dia 9; veja calendário

As parcelas do Auxílio Brasil do mês de agosto começam a ser pagas no próximo dia 9, após antecipação do calendário pelo Ministério da Cidadania. As datas de pagamento dos meses seguintes não foram alteradas.

Os pagamentos seguem a ordem do Número de Identificação Social (NIS), começando com os beneficiários de número final 1 no próximo dia 9, até aqueles com número final 0 no dia 22 de agosto. O calendário é o mesmo para o Auxílio Gás, que em agosto terá o valor de um botijão de 13kg.

Valor do Auxílio Brasil subiu para R$ 600 em ano eleitoral; acréscimo já passa a ser pago a partir do próximo dia 9 Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Neste mês, o Auxílio Brasil já será pago com o novo valor mínimo, que passou de R$400 para R$600, aumento que será praticado apenas até dezembro. O acréscimo foi definido com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) Kamikaze, que ampliou benefícios sociais.

Para consultar informações sobre o programa, é possível ligar para o 121, canal do Ministério da Cidadania. Além disso, o aplicativo do Auxílio Brasil (disponível para Android e iOS) permite acompanhar a situação do benefício. Informações relativas a pagamento de parcelas e saldo podem ser consultadas no aplicativo Caixa Tem.

Confira o calendário dos pagamento do Auxílio Brasil de agosto

Final do NIS / Data de pagamento

1: 9/8

2: 10/8

3: 11/8

4: 12/8

5: 15/8

6: 16/8

7: 17/8

8: 18/8

9: 19/8

0: 22/8