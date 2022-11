Auxílio Brasil: Parcela de novembro começa a ser paga nesta quinta-feira; veja calendário

Publicidade

A parcela de novembro do Auxílio Brasil começa a ser paga na próxima quinta-feira, 17. O benefício é liberado até o dia 30, de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros a receber são aqueles com o NIS de final 1, e os últimos com o final zero.

Auxílio Brasil de novembro começa a ser pago nesta quinta-feira, 17 Foto: Diego Vara/Reuters

O valor do Auxílio Brasil permanece em R$ 600. Aqueles que contrataram o empréstimo consignado do benefício terão o valor da parcela descontado automaticamente e receberão um valor menor.

Veja o calendário de pagamentos do Auxílio Brasil em novembro

NIS final 1 17/11

NIS final 2 18/11

NIS final 3 21/11

NIS final 4 22/11

NIS final 5 23/11

NIS final 6 24/11

NIS final 7 25/11

NIS final 8 28/11

NIS final 9 29/11

NIS final 0 30/11

Em dezembro, os pagamentos começam no dia 12 e terminam no dia 23. Conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional, dezembro é o último mês em que o Auxílio terá o valor de R$ 600, retornando aos R$ 400 no próximo mês.

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o presidente eleito, planeja manter o benefício no mesmo valor de R$ 600 em janeiro de 2023, o que depende da aprovação de uma nova proposta de emenda à Constituição.

Como consultar

Para consultar se a parcela do Auxílio Brasil está disponível, o beneficiário pode usar o aplicativo Auxílio Brasil ou o Caixa Tem. Também é possível ligar para o Atendimento Caixa Auxílio Brasil pelo telefone 111, e depois digitar o CPF ou NIS.