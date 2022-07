Auxílio Brasil conclui pagamento da parcela de julho nesta sexta-feira; veja quem recebe

A Caixa Econômica Federal conclui nesta sexta-feira, 29, o pagamento da parcela de julho do programa Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família. Recebem o dinheiro os beneficiários com o Número de Inscrição Social (NIS) com final 0. O valor mínimo é de R$ 400. As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês.

O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos: Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Ambos estão disponíveis para Android e iOS.

Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, três milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil.

Neste mês, as parcelas mínimas ainda equivalem a R$ 400. Depois da aprovação da chamada “PEC Kamikaze”, o valor passará a ser de R$ 600 mensais, mas a parcela turbinada só será desembolsada pelo governo de Jair Bolsonaro de agosto a dezembro deste ano eleitoral.

Como mostrou o Estadão, o governo antecipou o início dos pagamentos de R$ 600 para o dia 9 de agosto. Antes da mudança, os pagamentos seriam feitos nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Benefícios básicos

O Auxílio Brasil tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições científicas e acadêmicas.

Caixa Econômica Federal; banco conclui hoje pagamento de julho do Auxílio Brasil. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Podem receber o dinheiro famílias com renda per capita [por cabeça] de até R$ 100, consideradas em situação de extrema pobreza, e aquelas com renda per capita de até R$ 200, consideradas em condição de pobreza.

Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O benefício, equivalente a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, será retomado em agosto com o valor de 100% do preço médio. Esse aumento vigorará até dezembro, também conforme a emenda constitucional promulgada pelo Congresso. / COM AGÊNCIA BRASIL