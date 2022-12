A Caixa Econômica Federal inicia nesta segunda-feira, 12, o pagamento da parcela de dezembro do Auxílio Brasil e do vale-gás.

Segundo o Ministério da Cidadania, serão 21,6 milhões de famílias beneficiadas pelo Auxílio Brasil no mês, quase 67 mil a mais em relação a novembro. O investimento é de mais de R$ 13 bilhões. Conforme emenda constitucional promulgada em julho pelo Congresso Nacional, dezembro é o último mês em que está previsto o pagamento no valor de R$ 600 para o Auxílio Brasil.

Vale-gás

Já o Auxílio Gás será pago para 5,95 milhões de famílias brasileiras em dezembro, no valor de R$ 112, que equivale ao preço médio do botijão de gás de cozinha de 13 kg. Dezembro é o último mês em que está previsto o pagamento de 100% desse valor médio; em 2023, o benefício deve voltar a valer metade do preço médio do botijão.

Para calcular o valor do benefício, a Caixa Econômica Federal baseia-se nos dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que até o décimo dia útil de cada mês divulga o preço médio dos seis meses anteriores do botijão de gás de 13 kg. Dessa forma, o benefício muda de valor. A última parcela do vale-gás, paga em outubro, também foi de R$ 112.

Foto: Beto Barata/Estadão

Todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, têm direito ao benefício. Além daquelas que tenham alguma pessoa que mora na mesma casa e que recebe o benefício de prestação continuada (BPC), inscritas ou não no CadÚnico. O vale-gás é pago bimestralmente, seguindo o mesmo calendário de pagamentos do Auxílio Brasil. Após o pagamento, se o valor não for sacado em até 120 dias, o dinheiro volta para a conta do governo.

Calendário de dezembro do Auxílio Brasil e do vale-gás

Como nos meses anteriores, o calendário do Auxílio Brasil e do vale-gás segue a ordem do final do Número de Identificação Social (NIS). Os primeiros a receber são os beneficiários com NIS final 1, nesta segunda-feira, e os pagamentos irão até o próximo dia 23, quando recebem os beneficiários de NIS final 0. Veja abaixo o calendário de dezembro do Auxílio Brasil e do vale-gás.

Final NIS 1: 12/12

Final NIS 2: 13/12

Final NIS 3: 14/12

Final NIS 4: 15/12

Final NIS 5: 16/12

Final NIS 6: 19/12

Final NIS 7: 20/12

Final NIS 8: 21/12

Final NIS 9: 22/12

Final NIS 0: 23/12

Como consultar o Auxílio Brasil e o vale-gás?

Para consultar se a parcela do Auxílio Brasil está disponível, o beneficiário pode usar o aplicativo Auxílio Brasil ou o Caixa Tem. Também é possível ligar para o Atendimento Caixa Auxílio Brasil pelo telefone 111, e depois digitar o CPF ou NIS.

O Auxílio Gás é pago com os mesmos cartões e as mesmas senhas do Auxílio Brasil, podendo ser sacado em lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes bancários Caixa Aqui. O benefício também pode ser depositado nas contas poupança digitais, criadas para o pagamento do Auxílio Emergencial em 2020, e movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem.