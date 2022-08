Auxílio-taxista: governo faz repescagem das duas primeiras parcelas nesta terça

O governo faz nesta terça-feira, 30, a repescagem para pagar as duas primeiras parcelas do auxílio-taxista às prefeituras que enviaram o cadastro dos motoristas interessados após 16 de agosto, data em que essas parcelas já foram pagas. O Benefício Taxista prevê pagamento mensal aos beneficiários de até R$ 1 mil entre agosto e dezembro.

Têm direito ao benefício os motoristas de táxi registrados nas prefeituras, titulares de concessões ou de alvarás expedido até 31 de maio.

Auxílio taxista foi instituído com a PEC Kamikaze, que aumentou os gastos sociais em ano eleitoral Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ficarão de fora da lista de beneficiários os motoristas de táxi que estiverem com o CPF irregular, tenham CPF vinculado, como instituidor, à concessão de pensão por morte de qualquer natureza ou do auxílio-reclusão, ou seja titular de benefício por incapacidade permanente para o trabalho.

Não é necessária qualquer ação por parte dos taxistas. Em caso de dúvidas, o motorista deve entrar em contato com a prefeitura para verificar o cadastro municipal. O benefício será depositado em conta digital por CPF do motorista de maneira automática pela Caixa. Não há necessidade de cadastro ou de envio de dados de conta para o depósito.

As prefeituras têm nova chance, até 11 de setembro, de enviar os dados dos interessados. Nesse caso, o pagamento começará na terceira parcela, sem direito a valores retroativos. O Ministério do Trabalho e Previdência, no entanto, não descarta a possibilidade de prorrogar o prazo, se necessário.

O auxílio-taxista foi instituído pela PEC Kamikaze, que decretou estado de emergência no País e elevou as despesas do governo em R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos – e é visto como uma das apostas do governo para aumentar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição

Não é permitido acumular o auxílio-taxista e o auxílio-caminhoneiro, que também foi instituído pela PEC Kamikaze.

Calendário do Auxílio Taxista

1ª e 2ª parcelas: 16 de agosto

1ª e 2ª parcelas (repescagem): 30 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 22 de outubro

5ª parcela: 26 de novembro

6ª parcela: 17 de dezembro

