Aviação civil deve concluir processo de retomada pós-pandemia em 2023; leia artigo

O setor de aviação civil sofreu a maior depressão de sua história devido à pandemia de covid-19, com perdas de US$ 179,8 bilhões, segundo dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata). Em 2022, houve uma retomada no número de passageiros, e a exploração de rotas em todo o mundo e aqui no Brasil fez o volume de operações internacionais alcançar 82,4% do pré-pandemia e 91,2% no volume de voos domésticos.

Dando seguimento a essa crescente, para 2023 a projeção é de que o processo de retomada seja de fato concluído, com o retorno da aviação civil a números próximos aos observados antes da pandemia. A Associação Internacional de Transporte Aéreo estima que o volume de passageiros e carga transportados na América Latina deva chegar a 96% dos níveis pré-crise e prevê lucro global do setor de US$ 26,4 bilhões.

SAO PAULO 29-0302922 AZUL ECONOMIA Movimentação de avioes das empresas Azul, Latam, Gol no aeroportoo de Congonhas região da zona sul de São Paulo. terça-feira, (29). Andre Ribeiro/Futura Pres/PAGOS Foto: Andre Ribeiro/Futura Press

Apesar dessa expectativa, a aviação ainda pode enfrentar algumas turbulências neste ano. A situação da covid-19 ainda inspira cuidados, e as tensões geopolíticas ocasionadas pelo conflito entre Rússia e Ucrânia podem aumentar o preço do petróleo, impactando diretamente no valor do combustível para aviação – representante de 1/3 dos custos diretos das companhias aéreas – e, consequentemente, impactando no valor dos bilhetes.

No âmbito nacional, com a tomada de posse dos novos governos federal e estaduais, já é possível observar os primeiros movimentos voltados ao setor da aviação civil. Na esfera federal, o Ministério da Infraestrutura foi dividido em Ministério dos Transportes e Ministério de Portos e Aeroportos (MPA), comandados respectivamente pelo senador Renan Filho (MDB-AL) e o ex-governador de São Paulo Márcio França (PSB), e na agenda de prioridades destacam-se a análise da situação dos aeroportos devolvidos pela iniciativa privada ao governo federal, a retomada dos incentivos à aviação regional, os investimentos em infraestrutura e as parcerias público-privadas (PPPs), além de temas ambientais.

Com esse cenário, a perspectiva é de que o aumento da oferta de serviços, as melhorias na infraestrutura e a redução de preços das passagens aéreas impulsionem o crescimento do setor para este e os próximos anos.

*São, respectivamente, sócio-conselheiro e diretor de Gestão de Pessoas; sócio-conselheiro; advogado especialista em Aviação e Direito do Consumidor; e advogada especialista em Aviação e Regulatório de Aviação no escritório /asbz