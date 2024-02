A Boeing encontrou outro problema em algumas fuselagens do 737 — mesmo modelo do avião que perdeu porta durante voo em janeiro —, o que pode atrasar as entregas de cerca de 50 aeronaves, na mais recente gafe de qualidade que atormenta o fabricante.

Furos feitos incorretamente foram descobertos pela Spirit AeroSystems, um importante fornecedor que providencia fuselagens à Boeing, de acordo com uma carta de Stan Deal, CEO da divisão de aviões comerciais da Boeing.

“Embora esta condição potencial não seja um problema de segurança imediato e todos os 737 possam continuar operando com segurança, atualmente acreditamos que teremos que fazer um retrabalho em cerca de 50 aviões não entregues”, disse Deal em uma carta aos funcionários que foi compartilhada nesta segunda-feira, 5.

A Boeing e a Spirit AeroSystems estão enfrentando um intenso escrutínio sobre a qualidade de seu trabalho depois que um 737 Max 9 da Alaska Airlines foi forçado a fazer um pouso de emergência em 5 de janeiro, quando um painel chamado plugue de porta explodiu na lateral do avião logo após a decolagem de Portland, no Oregon, nos Estados Unidos.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA está investigando o acidente, enquanto a Administração Federal de Aviação investiga se a Boeing e seus fornecedores seguiram os procedimentos de controle de qualidade .

As ações da The Boeing Co., que já caíram 20% este ano, caíram mais 3% na abertura de segunda-feira.

Problema com clientes

Problemas com os jatos da Boeing abriram uma brecha potencial com alguns de seus maiores clientes. O CEO da United Airlines, Scott Kirby, disse no mês passado que a transportadora considerará aeronaves alternativas no futuro, e o CEO da Alaska Airlines, Ben Minicucci, disse ao NBC Nightly News “estou mais do que frustrado e desapontado. Eu estou com raiva”.

Alaska Airlines e United Airlines, as únicas outras companhias aéreas dos EUA que operam o Max 9, relataram ter encontrado peças soltas nas tampas das portas de outros aviões que inspecionaram após o acidente. A Administração Federal de Aviação suspendeu todos os voos do Max 9 nos EUA no dia seguinte ao incidente. Duas semanas depois, a agência aprovou o processo de inspeção e manutenção para devolver os aviões ao serviço.

Jato Boeing 737 Max se prepara para pousar no Boeing Field após um voo de teste em Seattle, em 2020. A Boeing diz que seu fornecedor descobriu outro problema com as fuselagens do modelo. Foto: AP Photo / Elaine Thompson, Arquivo

Alaska Airlines e United Airlines começaram a devolver alguns deles ao serviço.

A Boeing, sediada em Arlington, Virgínia, anunciou na semana passada que estava retirando um pedido de isenção de segurança necessário para certificar um novo modelo menor do avião 737 Max. A Boeing solicitou aos reguladores federais no final do ano passado que permitissem a entrega do seu avião 737 Max 7 aos clientes, mesmo que não atenda a uma norma de segurança projetada para evitar o superaquecimento e a quebra de parte da carcaça do motor durante o voo./Associated Press.