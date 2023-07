Azul anuncia captação de R$ 3,8 bilhões em etapa final de reestruturação financeira

A Azul anunciou nesta quinta-feira, 13, a captação de US$ 800 milhões (R$ 3,8 bilhões) com a emissão de bonds (títulos de dívida), com vencimento de cinco anos, no mercado internacional. A operação, cuja demanda ficou três vezes acima do esperado, marca o final da reestruturação da financeira da companhia aérea, segundo o CEO, John Rodgerson.

A intenção inicial da empresa era captar US$ 700 milhões (R$ 3,36 bilhões), mas elevou o valor para US$ 800 milhões após perceber o interesse dos investidores. A operação recebeu a ordem de mais de 110 fundos diferentes, ainda de acordo com Rodgerson.

Avião da Azul Linhas Aéreas Foto: Tony Winston / Ministério da Saúde

“Conseguimos eliminar a dúvida se a Azul teria fôlego e saúde financeira”, afirmou o executivo em entrevista a jornalistas, destacando que a captação foi a maior da história da companhia.

O objetivo da operação foi fortalecer o nível de caixa da Azul após a crise financeira vivida pelo setor aéreo nos últimos anos. “Agora vamos voltar a gerenciar a empresa para crescer e ser rentável. Vamos voltar a investir”, disse, sem informar pontos específicos.