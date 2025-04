Azul: Conselho aprova homologação parcial do aumento de capital

O conselho de administração da Azul homologou parcialmente o aumento de capital, aprovado em fevereiro deste ano. Em razão disso, foram efetivamente subscritas e integralizadas 96.046.184 novas ações preferenciais, sendo o montante total de emissão de R$ 3.082.101.670,46.

Em decorrência da homologação parcial, o capital social da Azul passa a ser de R$ 5.397.729.563,14, representado por 928.965.058 ações ordinárias e 431.796.980 ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.

O capital social da Azul ganha mais ações ordinárias e mais ações preferenciais Foto: Fabio Motta/Estadão

As novas ações PN emitidas no âmbito do aumento de capital farão jus de forma integral a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o capital próprio, bonificações e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela companhia a partir desta data, informou a Azul em comunicado ao mercado.

O início da negociação das novas ações preferenciais na B3 ocorrerá a partir desta quinta-feira, 3. Aos subscritores que realizaram subscrições e integralizações condicionadas e que tiveram seus pedidos cancelados será feita a devolução dos respectivos valores em até três dias úteis, sem juros ou correção monetária, sem reembolso e com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes.