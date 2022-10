B3 fecha no maior nível desde abril e dólar emenda nova queda

Continua após a publicidade

O Ibovespa encerrou esta terça-feira, 4, bem perto da estabilidade (+0,08%), aos 116,2 mil pontos. Depois de três fechamentos positivos, este é o maior nível alcançado pela B3 desde 13 de abril. Após o tombo de 4,09% ontem, o dólar fechou a R$ 5,16, baixa de 0,11%. O clima de cautela diante das articulações dos presidenciáveis para o segundo turno e movimentos técnicos influenciaram a dinâmica do dia.

Nas mesas de operação, comenta-se que, embora haja espaço limitado para aventuras heterodoxas em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), diante da composição mais conservadora do Congresso, o mercado tem clara preferência pela candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula encerrou o primeiro turno das eleições com ato em São Paulo

Enquanto o petista não der sinais concretos de compromisso com uma agenda menos intervencionista, o mercado tende a se manter cauteloso e sustentar parte dos prêmios de risco embutidos nos ativos domésticos.

“Há uma acomodação natural, depois de forte avanço ontem, especialmente das estatais. A percepção é a de que um Congresso mais conservador tende a dificultar, na hipótese de vitória de Lula, uma mudança de rumo imediata e aguda – ele precisará negociar muito mais para aprovar suas propostas. Isso traz um balanceamento ao próximo governo, caso de fato mude o presidente”, diz Ana Luiza Gnattali, sócia e responsável pela mesa de renda variável da Legend Investimentos.

“As eleições de domingo trouxeram a ideia de que o Lula, ganhando, fica restrito por um Congresso de centro-direita, especialmente nas políticas fiscal e orçamentária, em sentido mais rígido e ortodoxo. Ou porque aumentou a chance de Bolsonaro ser reeleito”, acrescenta.

Por um sentido ou outro, o mercado fez uma leitura “bastante positiva” do desfecho do primeiro turno, observa economista-chefe do Banco Master, Paulo Gala.

Assim, após ter sido amplamente pautado pelo comportamento externo no período anterior à eleição, em que os movimentos acompanharam de perto as incertezas sobre a economia global, os investidores voltam agora parte da atenção à costura política que antecede a etapa final, no dia 30, que promete ser acirrada, já que Lula e Bolsonaro estão separados por uma diferença de pouco mais de 6 milhões de votos no primeiro turno.





Apoio de Armínio Fraga

Hoje, em entrevista à colunista Irany Tereza, do Estadão/Broadcast, o ex-presidente do BC e sócio da Gávea Investimentos, Armínio Fraga, apontou que a margem de 6 milhões de votos é insuficiente para definir a eleição. Fraga, que havia pensado em anular voto no segundo turno, disse que apoiará Lula, na medida em que os “riscos aumentaram”, referindo-se à possibilidade de vitória de Bolsonaro no dia 30.

Ele também considerou “muito otimista” a reação de ontem do mercado à eleição de um Congresso de perfil ainda mais conservador, bem como ao desempenho eleitoral do atual presidente da República, acima das expectativas e do que indicavam as pesquisas de intenção de voto.