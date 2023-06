Bahrein compra participação da Arábia Saudita na McLaren

O fundo soberano do Bahrein aumentou seu controle sobre a McLaren, fabricante de com tecnologia da Fórmula 1, comprando as ações pertencentes à Arábia Saudita e ao gestor de investimentos Ares, informa reportagem do Financial Times. O Mumtalakat, como se chama o fundo, já era o acionista controlador. Os termos financeiros do acordo não foram divulgados.

O fundo soberano do Bahrein aumentou seu controle sobre a McLaren, fabricante de com tecnologia da Fórmula 1 Foto: MCLAREN/DIVULGAÇÃO

Segundo o jornal, Arábia Saudita e o Ares investiram 400 milhões de libras (cerca de R$ 2,4 bilhões) em julho de 2021 para ajudar a McLaren a levantar capital.

Michael Leiters, CEO da McLaren, disse ao Financial Times no mês passado que a recapitalização planejada levaria a uma “tomada de decisão mais simples” no topo da empresa, que antes foi prejudicada por opiniões divergentes de seus vários grupos de acionistas.

O Mumtalakat disse que “adquiriu as participações preferenciais dos acionistas sênior na McLaren Group Limited, como parte de uma proposta de reestruturação abrangente do grupo para alcançar seus objetivos de longo prazo”, segundo o jornal.

O negócio, que compete com Lamborghini e Ferrari, busca levantar mais fundos nos próximos meses para investir em novos modelos e estabilizar a empresa. Leiters também disse ao FT que a empresa precisa se tornar lucrativa antes de poder entrar em novos segmentos de carros, como um SUV.

Segundo a reportagem, a McLaren registrou prejuízo antes dos impostos de 274,9 milhões de libras no ano passado, ante 67,5 milhões de libras em 2021, em parte devido a atrasos, restrições de fornecimento e inflação.