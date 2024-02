Mas a companhia aérea Finnair, da Finlândia, começou a pedir aos passageiros esta semana, de forma voluntária e anônima, que subissem em uma balança com suas bagagens de mão no principal aeroporto do país, em Helsinque, informou a companhia aérea na sexta-feira, 9. O objetivo é obter seus próprios números.

“Precisaremos de dados tanto para a temporada de inverno quanto para a temporada de verão - na temporada de inverno, as pessoas normalmente usam roupas mais pesadas, o que afeta o peso” disse a porta-voz da Finnair, Päivyt Tallqvist, à agência americana de notícias Associated Press, acrescentando que a pesquisa durará até maio.