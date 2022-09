Balança comercial registra saldo positivo de US$ 4,2 bilhões em agosto

BRASÍLIA - A balança comercial brasileira registrou superávit comercial (ou seja, as exportações superaram as importações) de US$ 4,165 bilhões em agosto de 2022. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, 1, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, o valor foi alcançado com exportações de US$ 30,84 bilhões e importações de US$ 26,675 bilhões.

O resultado divulgado nesta quinta-feira representa queda do saldo na comparação com o mês de julho, quando o superávit foi de US$ 5,4 bilhões. Além disso, o saldo de agosto de 2022 representa queda de 45% na comparação nominal com o mesmo mês de 2021, quando o superávit da balança foi de US$ 7,7 bilhões.

Saldo acumulado no ano é de US$ 44,054 bilhões, queda de 15,2% na comparação anual Foto: Márcio Fernandes/Estadão

A média diária das exportações em agosto registrou aumento de 8,4%, com alta de 38,4% em agropecuária, crescimento de 24,8% em Indústria da transformação e queda de 30,2% em produtos da indústria extrativa.

Já as importações subiram 30,5%, com alta de 30% em agropecuária, crescimento de 45,4% em indústria extrativa e expansão de 29,9% em produtos da indústria da transformação, sempre na comparação pela média diária.

No ano, o saldo é positivo em US$ 44,054 bilhões, queda de 15,2% na comparação com o mesmo período do ano passado, quando o superávit somou US$ 52 bilhões. Pela média diária, a queda foi de 15,8%.

Segundo o Ministério da Economia, nos oito primeiros meses deste ano, as exportações somaram US$ 225,1 bilhões, e as importações totalizaram US$ 181 bilhões.

Continua após a publicidade

O governo estima que a balança comercial vai fechar o ano com um saldo positivo de US$ 81,5 bilhões.