O Senna Tower, em Balneário Camboriú (SC), terá apartamentos de até R$ 200 milhões, segundo informações da FG Empreendimentos, construtora responsável pela empreitada. Segundo a empresa, o arranha-céu de mais de 500 metros de altura terá um total de 288 unidades, sendo duas “megacoberturas” triplex de 903 m² e outras quatro coberturas duplex de 600 m². Outras 18 unidades terão de 420 m² a 563 m², e mais 204 apartamentos terão metragens de até 400 m². A FG não informou quais e quantos deles terão o valor de R$ 200 milhões.

Senna Tower terá tecnologia capaz de fazer a torre ficar de pé mesmo se for atingida por tufões Foto: FG Empreendimentos

Saiba mais sobre o arranha-céu

PUBLICIDADE O Senna Tower, anteriormente conhecido como Trimph Tower, será construído em um terreno de Luciano Hang, da Havan, pela FG Empreendimentos, conhecida por seus prédios altos em Balneário Camboriú. O planejamento é de que o edifício seja mais alto que o Central Park Tower em Nova York, que tem 472 metros e é o residencial mais alto do mundo atualmente. O Senna Tower terá áreas residenciais, de entretenimento, lazer e gastronomia abertas ao público, além de um espaço dedicado ao piloto Ayrton Senna, morto há mais de 30 anos. O prédio contará com oito elevadores rápidos e 6.000 metros quadrados de áreas de lazer distribuídas em seis andares.

A construção é uma parceria com a Marca Senna, gerida por Bianca Senna, sobrinha do piloto, e tem como objetivo refletir o espírito de superação e inovação de Ayrton, segundo ela. Lalalli Senna, outra sobrinha de Ayrton e artista plástica, assina o conceito do arranha-céu.

Entre outras inovações, o edifício usará uma tecnologia para mitigar os efeitos de fortes ventos. A tecnologia chama-se Tuned Mass Damper (TMD), “amortecedor de massa sintonizado”, em tradução livre, e evita que uma estrutura balance muito devido a vibrações, funcionando como uma espécie de grande amortecedor.