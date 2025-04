O Brasil tem dois feriados nacionais nos próximos dias: Sexta-Feira da Paixão (sexta-feira, 18) e Dia de Tiradentes (segunda-feira, 21). Nestes dois dias não haverá expediente bancário, conforme calendário da Federação Brasileira das Associações de Bancos (Febraban). Com isso, o mês de abril trará um número reduzido de dias com expediente bancário, totalizando apenas 20.

Segundo a Febraban, as contas de consumo (água, energia, telefone e outras) que vencerem durante esses feriados poderão ser pagas no dia útil subsequente, sem encargos. No caso hipotético de alguma conta vencer na próxima sexta-feira, dia 18, por exemplo, ela poderá ser paga na terça-feira posterior, dia 22, já que o sábado e domingo não contam como expediente bancário.

Terminais de autoatendimento estarão funcionando, além de canais digitais dos bancos Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

Recomendações

A Febraban alerta sobre a importância de verificar os tributos de diferentes esferas governamentais (municipal, estadual e federal). Usualmente, as datas de vencimento desses tributos já são definidas considerando os feriados, e o pagamento fora do prazo pode causar problemas. A recomendação é a de antecipar o pagamento de tributos. No caso de boletos com código de barras, a dica é utilizar os canais digitais e telefônicos dos bancos para agendar o pagamento na data indicada, mesmo que caia em algum dos dias do feriadão.

Como de costume, as áreas de autoatendimento ficarão disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking), tanto nos feriados quanto nos fins de semana, segundo a Febraban.