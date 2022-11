Banco do Brasil espera fechar o ano com investimento de R$ 3,5 bilhões em tecnologia

Publicidade

O Banco do Brasil espera fechar 2022 com investimento de cerca de R$ 3,5 bilhões em tecnologia da informação e mais de 27 milhões de clientes em seus canais digitais. A oferta tem sido reforçada através de vertentes como a Loja BB, shopping virtual do banco, que chegou a 84 marcas e tem cashback em todas as transações.

O banco também passou a oferecer a loja através do internet banking, em meio à Black Friday, que aumenta o uso do desktop para pesquisas de preço. Nos nove primeiros meses deste ano, a Loja BB teve volume de vendas (GMV, na sigla em inglês) de cerca de R$ 680 milhões, de acordo com o banco.

Banco do Brasil, que vem investindo em tecnologia da informação em busca de novos clientes/FOTO: Ed Ferreira/AE

“Nossa expectativa é fechar 2022 com investimento total de TI em R$ 3,48 bilhões e mais de 27 milhões de usuários em nossos canais digitais. Isso reflete nossa ambição digital e dá suporte para resultados robustos da empresa, como os observados nos últimos seis trimestres, por exemplo”, disse o vice-presidente de Negócios Digitais e Tecnologia do banco, Marcelo Cavalcante, na BB Digital Week, realizada nesta semana.

Segundo ele, o BB tem buscado parcerias com startups, instituições científicas, tecnológicas, de inovação e com a sociedade para as áreas de inovação e tecnologia. O banco enxerga no marketplace uma ferramenta de atração de novos clientes e geração de receitas para além de produtos financeiros.

Na quinta-feira, 17, o banco lançou em seu aplicativo uma área exclusiva para o público gamer, que tem sido um de seus focos para rejuvenescer a marca. O ambiente foi criado para potencializar a venda de produtos dedicados aos gamers.

Hoje, o BB tem 26,9 milhões de clientes ativos no digital, que representa 92,7% das transações realizadas no banco.