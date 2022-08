Dois diretores devem deixar o Banco Central em fevereiro de 2023

BRASÍLIA - Dois diretores do Banco Central (BC) devem deixar os cargos ao fim dos mandatos, em 28 de fevereiro de 2023, afirmaram ao Estadão/Broadcast técnicos da autoridade monetária. Bruno Serra, diretor de Política Monetária, e Paulo Souza, diretor de Fiscalização, não pretendem permanecer nos postos por mais quatro anos, como estipula a nova regra de mandatos fixos que veio junto com a autonomia da instituição, em fevereiro do ano passado.

Segundo interlocutores, Souza tomou a decisão após recentes problemas de saúde e também em função do distanciamento da família, que mora em São Paulo. Servidor de carreira do BC, o diretor de Fiscalização é um técnico respeitado entre os pares. Ele ingressou no órgão no concurso de 1998 - seleção considerada como uma das melhores cabeças da área de fiscalização.

Bruno Serra e Paulo Souza não pretendem permanecer nos postos por mais quatro anos, como estipula a nova regra de mandatos fixos Foto: André Dusek/Estadão

Antes de chegar ao posto de diretor, Souza foi inspetor, supervisor, gerente técnico e chefe de divisão do departamento de Supervisão Bancária. Também foi chefe dos departamentos de Gestão Estratégica, Integração e Suporte da Fiscalização e do de Supervisão Bancária.

Dois nomes são apontados por técnicos do BC como “candidatos à vaga” de Souza. O primeiro é Harold Paquete Espínola Filho, chefe do Departamento de Supervisão de Cooperativas e de Instituições Não Bancárias. O segundo é Belline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária. Os dois ingressaram na autoridade monetária também pelo concurso de 1998, são experientes, dialogam com o sistema financeiro e são respeitados no mercado, conforme relatos de pessoas próximas a esses técnicos.

Pesa a favor de Filho o fato de acumular experiência em Brasília como chefe de departamento e ter ocupado a chefia de gabinete da diretoria Fiscalização quando Anthero de Moraes Meirelles estava no posto. Santana se destaca pela supervisão diretora dos maiores bancos do País, em São Paulo. Uma das fontes comentou que Harold Filho seria a “escolha natural”, dado que já percorreu cargos que são vistos como pré-requisitos para se chegar a essa diretoria especificamente.

Além de serem vistos como qualificados, a indicação de um ou outro afastaria a possibilidade de que alguém do mercado seja contratado. Apesar de a vaga da diretoria de Fiscalização ser geralmente preenchida por servidores, sempre há um desconforto entre os funcionários de que o escolhido possa vir de fora da autarquia. Ainda que soe como corporativismo, esse técnico disse ser fundamental que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, faça uma escolha interna neste momento.

Continua após a publicidade

Os servidores estão muito atentos a essa mudança de peças neste momento pré-eleição porque têm pressionado Campos Neto a apresentar uma postura mais proativa em relação às negociações em torno do reajuste salarial da categoria. Há a avaliação de que o presidente atuou pouco na representação das demandas dos servidores com o governo e a indicação de um funcionário para a diretoria seria “fundamental para a relação das bases com a cúpula” da instituição.

Bruno Serra

No caso do diretor de Política Monetária, Bruno Serra, pesa para a sua decisão a necessidade de permanecer no BC por mais quatro anos, até 2027. Segundo técnicos da autoridade, é comum que os dirigentes que venham do mercado permaneçam no posto por apenas um mandato, para, em seguida, voltarem ao setor privado.

Além disso, Serra é ligado ao presidente do BC, Roberto Campos Neto, que já afirmou publicamente que deixará o posto ao fim do mandato, em 31 de dezembro de 2024.

Serra deve cumprir quarentena de seis meses após deixar o cargo. Se Souza permanecer no BC, não é necessária quarentena. Se ele pedir exoneração da autoridade monetária, também cumprirá quarentena remunerada de seis meses.

Procurado, o BC não se manifestou até a publicação deste texto.