Banco Central dos EUA lança ‘Pix’ norte-americano: o FedNow

O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) iniciou na quinta-feira, 20, as operações do sistema de pagamento instantâneo FedNow. Anunciado oficialmente em 2019, o serviço tem funcionamento similar ao Pix brasileiro e promete agilizar significativamente o processo de transferência de dinheiro nos Estados Unidos.

Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) iniciou na quinta-feira, 20, as operações do sistema de pagamento instantâneo FedNow Foto: REUTERS/Joshua Roberts

Em comunicado, o banco central americano informou que, nesta primeira fase, a ferramenta estará disponível para 35 bancos e cooperativas de crédito, além de uma área do Departamento do Tesouro. Segundo a nota, o recurso permitirá que usuários transfiram recursos a qualquer hora em todos os dias do ano.

Atualmente, os americanos dispõem apenas de uma estrutura de pagamentos que não funciona no final de semana e pode demorar alguns dias para que o dinheiro fique disponível. Dirigentes do Fed, no entanto, já avisaram que ainda não há prazo para que todos tenham acesso ao FedNow.

“O Federal Reserve criou o FedNow Service para ajudar a fazer pagamentos diários nos próximos anos de maneira mais rápida e conveniente”, afirmou o presidente do Fed, Jerome Powell. “Com o tempo, à medida que mais bancos optarem por usar essa nova ferramenta, os benefícios para indivíduos e empresas incluirão permitir que uma pessoa receba um contracheque imediatamente ou uma empresa acesse fundos instantaneamente quando uma fatura for paga”, acrescentou. *Com informações da Dow Jones Newswires.