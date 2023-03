Banco Central: exoneração de diretor é publicada no Diário Oficial

BRASÍLIA - O governo federal formalizou a exoneração de Bruno Serra Fernandes do cargo de diretor do Banco Central do Brasil. A exoneração, “a pedido”, está publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União (DOU), com efeito retroativo a 23 de março. Conforme o Estadão/Broadcast apurou, a solicitação da exoneração foi encaminhada ao Palácio do Planalto no último dia 20.

Serra estava à frente da Diretoria de Política Monetária do Banco Central e seu mandato expirou no fim de fevereiro. Antes mesmo da publicação da saída de Serra, o Banco Central baixou na quinta, 23, portaria designando o diretor de Política Econômica, Diogo Guillen, como responsável pela diretoria antes ocupada por Serra. Com isso, Guillen passa a acumular as duas áreas.

Além da Diretoria de Política Monetária, a de Fiscalização também está com o mandato de seu titular, Paulo Souza, expirado. Souza, desde o começo, se prontificou a ficar no cargo até que seu substituto seja escolhido. Serra, por sua vez, já havia demonstrado interesse em permanecer no órgão apenas até o fim deste mês, como já havia registrado o Estadão/Broadcast.

Sede do Banco Central, em Brasília Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não escolheu as indicações que irá fazer para os dois postos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ainda está avaliando nomes para levar a Lula. Na semana passada, um dos mais cotados para a vaga de Política Monetária, o administrador Rodolfo Fróes, confirmou ao Estadão/Broadcast que está passando por uma sondagem do governo, mas que o processo ainda não tinha sido finalizado.