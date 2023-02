Banco chinês questiona na Justiça brasileira proteção concedida à Oi contra credores

O China Development Bank (CDB) contestou a tutela de urgência concedida pela Justiça à Oi congelando temporariamente as obrigações de pagamento da companhia a credores. A instituição financeira tem R$ 3,8 bilhões a receber da operadora.

China Development Bank (CDB) tem R$ 3,8 bilhões a receber da operadora Foto: Wilton Júnior/Estadão

A movimentação do CDB segue a mesma linha dos bancos locais - Bradesco, Itaú, Caixa, Banco do Brasil e Banco do Nordeste - que também já ingressaram com petições contra essa mesma medida.

O instrumento que é alvo de questionamento é a chamada “tutela de urgência”, obtida pela Oi no início deste mês. Ela funciona como uma proteção temporária à companhia, livrando-a de pagar dívidas e sofrer execuções pelo prazo de 30 dias para que possa negociar com os credores uma flexibilização nas condições de quitação.

A medida é considerada uma preparação para a recuperação judicial de fato. Se não houver acordo com os credores, restará à empresa formalizar o pedido de uma nova recuperação judicial.

A Oi vinha em recuperação judicial desde 2016 e o processo foi encerrado em dezembro de 2022 mediante sentença conferida pelo juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro.

O CDB reclama que a primeira recuperação não poderia ter sido encerrada porque ela não transitou em julgado e porque ainda há recursos pendentes. Outra alegação é de que a Oi deixou de realizar pagamentos antecipados após a entrada de recursos com a venda de ativos - o que a companhia refuta.

Outro argumento trazido pelo CDB é que ainda não passou o prazo necessário para que a Oi entrasse com um novo pedido de recuperação. Este argumento também foi citado pelos bancos locais.

“O Grupo Oi não faz jus à tutela cautelar requerida, de modo que o presente processo deverá ser extinto, inclusive com a revogação da decisão que deferiu a tutela requerida pela companhia”, descrevem os advogados do escritório Dias Carneiro, que representa o CDB.