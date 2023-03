Banco do Brasil abre campanha de renegociação de dívidas com descontos de até 95%

O Banco do Brasil está oferecendo condições especiais para que os clientes renegociem dívidas. Neste ano, é possível obter descontos de até 15% nas taxas de juros e parcelamento em até 120 meses, além de descontos entre 20% e 95% nas dívidas em atraso, para determinados públicos.

Os acordos podem ser contratados a partir do aplicativo do banco, dos telefones oficiais, do WhatsApp ou das agências. A ação Negocia BB vai até 30 de abril, segundo a instituição pública.

Segundo o banco, também podem ser renegociadas dívidas que estão sendo cobradas judicialmente. Neste caso, serão concedidos descontos de até 95% para pagamento à vista, e de até 80% em renegociações a prazo. As taxas dos parcelamentos podem ter descontos de até 50% em relação às originais.

Neste caso, os clientes devem selecionar uma opção específica no WhatsApp (enviando a mensagem #conciliabb) ou contatar o escritório de advogados do banco que conduz o processo judicial.