Banco do Brasil: Inscrições para concurso se encerram nesta sexta-feira, 3

As inscrições para o concurso do Banco do Brasil terminam nesta sexta-feira, 3, às 23h59. O concurso selecionará 2 mil pessoas para o cargo de Escriturário - Agente Comercial, e outras 2 mil para Escriturário - Agente de Tecnologia, com mil vagas para cadastro reserva em cada caso. Ao todo, 12,5% das vagas ofertadas inicialmente serão destinadas a pessoas com deficiência.

Inscrições para concurso público do Banco do Brasil encerram nesta sexta-feira, 3 Foto: Fábio motta/Estadão

As inscrições custam R$ 50, e as provas têm realização prevista para 23 de abril. Os candidatos aprovados precisam ter certificado de conclusão ou diploma de nível médio, e idade mínima de 18 anos completos até a data da contratação. O BB abrirá vagas em todos os Estados e no Distrito Federal, mas as vagas em TI serão para Brasília e São Paulo.

A remuneração começa em R$ 3,6 mil, e o banco concede auxílio alimentação/refeição e cesta básica, além de outros benefícios mensais e de desenvolvimento de carreira.

A vice-presidente Corporativa do banco, Ana Cristina Garcia, destaca o aumento do porcentual de vagas exclusivas para pessoas com deficiência, de 5% para 12,5% do total, bem como a seleção de candidatos para vagas exclusivamente em tecnologia.

“A era digital revolucionou os padrões de consumo. No sistema financeiro, essas mudanças têm assumido uma velocidade ainda maior. Para levar adiante esse desafio, precisamos de funcionários preparados para essa realidade”, afirma ela, em nota. “Promoveremos uma cultura organizacional que seja a base de nossa transformação digital e, para isso, vamos investir fortemente em tecnologia.”

Informações podem ser obtidas no site, no Diário Oficial da União e neste link.