O Banco Inter apareceu na manhã desta quarta-feira, 7, entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil, por conta da dificuldade de acesso ao aplicativo do banco digital. Sites que monitoram serviços de empresas em tempo real também notaram os problemas. Há inúmeros relatos, com usuários reclamando que não conseguem pagar o almoço e até uma correntista falando que não consegue pagar a passagem de ônibus de sua cidade para ir ao show do cantor Harry Styles no Rio. O serviço foi restabelecido ainda na quarta, durante a noite.

Clientes do Banco Inter relatam que aplicativo está fora do ar nesta quarta-feira, 7 Foto: Cynthia Decloedt/Estadão

O site Downdetector, que monitora esse tipo de problema em tempo real, mostra que as notificações dos usuários do Inter começaram às 10h23; e às 11h50 chegaram perto de 1800. Os problemas mais relatados foram dificuldade de acesso ao aplicativo (88% das notificações) e ao banco pela internet (10%). Em terceiro lugar, aparecem problemas com o envio de Pix (2%).

“Banco Inter tá fora ??????? quase não pago meu almoço”, reclama um correntista do banco digital. Outro relata que o aplicativo e as operações pela internet estão fora do ar desde às 10h desta quarta-feira. “Eu indo fazer compra no supermercado e o app do banco inter simplesmente está fora do ar”, reclama outra cliente do banco.

Nas redes sociais, usuários postaram fotos do aplicativo do Inter com a mensagem: “Aconteceu um erro aqui. Já estamos trabalhando nisso. Tente novamente em breve”.

RETORNO

O Banco Inter informou que seu aplicativo voltou a funcionar plenamente ainda na quarta após sair do ar. O banco digital foi aos assuntos mais comentados nas redes após a falha. “O app do Inter ficou momentaneamente instável nesta quarta-feira (7). Informamos que a instabilidade foi corrigida e o app já voltou a funcionar normalmente”, disse o Inter, através de nota.