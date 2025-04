O que está em jogo na oferta de compra do Banco Master pelo BRB? Veja vídeo

BRASÍLIA – O Banco de Brasília (BRB) anunciou na última sexta-feira, 28, a compra uma fatia do Banco Master por cerca de R$ 2 bilhões. A operação está sob os holofotes do mercado financeiro e ainda precisa ser aprovada pelo Banco Central e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Como mostrou o Estadão, dentro do BRB, a compra do Master é comparada ao Proer, programa oficial de socorro a bancos nos anos 90. Isso significa que o BRB vai incorporar os ativos do Master que têm valor, deixando para trás as operações consideradas problemáticas, que terão outro fim. Com esse desenho, na visão do BRB, um risco potencial para o sistema financeiro ficaria menor.

Apesar do anúncio de compra do Master pelo BRB, pessoas envolvidas na negociação não descartam que o BTG Pactual ainda possa entrar no negócio. O banco, que é liderado por André Esteves, chegou a analisar os ativos do Master, mas não levou a oferta adiante.