Qual o banco socialmente mais responsável da América Latina?

O Banco Pichincha, com 117 anos de história e operações na Colômbia, Estados Unidos, Espanha, Peru e Equador, foi recentemente reconhecido com o prêmio de melhor responsabilidade corporativa da América Latina nos Prêmios de Excelência 2023 concedidos pela revista britânica Euromoney.

O banco foi reconhecido por fornecer acesso a créditos para mulheres empreendedoras e para o setor agrícola, bem como por promover a inclusão financeira e a igualdade. Uma parte dos microcréditos concedidos a mulheres foi financiada pelo primeiro bônus de gênero da história do Equador, emitido em 2022 pelo Banco Pichincha, no valor de US$ 100 milhões (cerca de R$ 488 milhões), com igual participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e da Corporação Financeira Internacional (CFI).

Empreendedoras como Sonia Landeta se beneficiaram desses microcréditos, permitindo que ela fundasse a Aromcars, uma microempresa que passou de vender aromatizantes de carro e casa nas ruas para ter sua própria loja em Quito, além de registro sanitário e até permissão para exportar. O Banco Pichincha facilitou o acesso ao crédito para essas empreendedoras, ajudando-as a superar obstáculos encontrados em outras instituições financeiras.

O banco equatoriano Pichincha

O banco também se destacou por abordar setores que foram negligenciados pelo sistema financeiro, buscando inclusão financeira para pessoas de baixa renda. Eles desenvolveram a rede “Mi Vecino”, com mais de 8 mil correspondentes não bancários que fornecem serviços bancários em áreas rurais e periféricas, algumas conectadas via internet via satélite.

No setor agrícola, o Banco Pichincha ajudou no crescimento da Floraroma, uma empresa florícola que exporta rosas para vários países. Eles concederam créditos para ampliar suas plantações, permitindo que a empresa crescesse e empregasse cerca de 450 pessoas, quase metade delas mulheres.

O Banco Pichincha tem metas ambiciosas, incluindo eliminar o uso de dinheiro em espécie por meio da digitalização para facilitar o acesso a serviços financeiros e melhorar as condições de vida dos equatorianos./EFE