Bancos procuram Alckmin para destravar renegociação de dívidas no Pronampe

BRASÍLIA E SÃO PAULO - Os bancos procuraram o governo Lula para tentar destravar renegociações de dívidas relativas ao Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Segundo apurou o Estadão/Broadcast, o setor deve se reunir na próxima semana com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), comandado por Geraldo Alckmin, para pedir mudanças nas regras do programa.

Em outubro do ano passado, a antiga Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade (Sepec), ligada ao então Ministério da Economia, publicou uma portaria determinando o prazo máximo de 72 meses para o pagamento das operações.

Mas o texto exige que a renegociação de dívidas no Pronampe seja realizada concomitantemente com os demais débitos que o devedor tem com o respectivo banco. “Prorrogações e suspensões poderão ser pactuadas entre o tomador e as instituições financeiras participantes do Pronampe, se [...] realizadas simultaneamente aos demais créditos do tomador na instituição financeira contratante”, diz a portaria.

Na avaliação de executivos de bancos, essa cláusula, na prática, inviabiliza os acordos com as empresas, já que não é atraente para muitas companhias renegociar o volume total de dívidas com as instituições financeiras. Os bancos devem pedir à Secretaria da Micro e Pequena Empresa e Empreendedorismo (Sempe), do MDIC, que seja retirado da portaria o termo “simultaneamente”.

“É uma pauta bem enxuta”, informou uma fonte do setor a par das conversas. O entendimento dos bancos é que o atual momento é propício para a discussão da regra, porque há uma demanda de renegociação por parte das empresas. Entretanto, não faz sentido para a maioria delas incluir nas conversas com os bancos créditos que estão em dia, ou outras linhas sem garantias. “Essa mudança destravaria uma fila grande.”

Em evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo em Brasília na última terça-feira, 11, a presidente da Caixa, Rita Serrano, já havia apontado a necessidade de mudança de regras. Segundo ela, há um grupo de empresas que está inadimplente com a Caixa no Pronampe, mas que o banco está “amarrado”.

Continua após a publicidade

Presidente da Caixa, Rita Serrano apontou a necessidade de mudança de regras de renegociação das dívidas do Pronampe Foto: Geraldo Magela

“O problema da regra do Pronampe é que é muito rígida com a renegociação de dívidas de quem fica inadimplente”, disse. “Muitas empresas avaliam que o problema é no banco, [mas] é a lei que é rígida, que não nos permite ampliar, por exemplo, o prazo para esse empréstimo.”

Nos primeiros meses de 2023, o Pronampe teve R$ 10,1 bilhões em desembolsos, com a Caixa e o Banco do Brasil respondendo pelos maiores volumes, de R$ 3,3 bilhões e de R$ 2,6 bilhões, respectivamente. Na rodada do ano passado, foram R$ 36,8 bilhões em desembolsos, sendo R$ 12 bilhões pelo BB e R$ 9,7 bilhões pela Caixa.

Praticamente todos os bancos públicos e privados operam a linha, mas além dos dois bancos federais, há forte participação de instituições cooperativas e de fomento. As instituições não divulgam a inadimplência do programa, mas, de acordo com fontes do setor, ela fica próxima às de outras linhas de crédito para empresas, mais comportadas que as de pessoas físicas.

Embora o Fundo Garantidor de Operações (FGO) cubra a maior parte do risco, os bancos precisam fazer provisões quando levam calote de um tomador do Pronampe, porque há um processo entre a entrada do crédito em atraso e o ressarcimento pelo fundo. Este processo tem funcionado sem percalços, segundo interlocutores das instituições.

Procurado, o MDIC não respondeu à reportagem.