Bancos funcionam em dia de jogos do Brasil na Copa? Veja como ficam os horários

Os bancos terão horário especial de atendimento nas agências nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo, informa a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Segundo a instituição, a decisão considera a segurança das agências e do transporte de valores.

Bancos terão horário de atendimento especial nos dias de jogo do Brasil na Copa Foto: Fábio Motta/Estadão

Os canais digitais e remotos dos bancos, como o internet banking, mobile banking e caixas eletrônicos, funcionarão normalmente nos dias de jogos da seleção brasileira, seguindo os horários estabelecidos por cada instituição.

Confira o horário especial dos bancos nos dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo

Jogos com horário previsto às 12h

Horário de Brasília: das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30

Diferença de 1h em relação ao horário de Brasília: das 8h às 10h e das 14h30 às 15h30

Diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h e das 13h30 às 14h30

Fernando de Noronha (1h antes do horário de Brasília): das 8h às 12h





Jogos com horário previsto às 13h

Horário de Brasília: das 8h30 às 11h30

Diferença de 1h em relação ao horário de Brasília (inclusive Fernando de Noronha): das 7h30 às 10h30

Diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 9h30





Jogos com horário previsto às 16h

Horário de Brasília: das 9h às 14h

Diferença de 1h em relação ao horário de Brasília (inclusive Fernando de Noronha): das 8h às 13h

Diferença de 2h em relação ao horário de Brasília: das 7h às 12h